Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza! Seferler aksadı Metro İstanbul'dan açıklama

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular metro arızasıyla karşılaştı. Yılzı-Mahmutbey metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu. Metro İstanbul'dan yapılan ikinci açıklamada "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." denildi.