Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza! Seferler aksadı Metro İstanbul'dan açıklama
Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular metro arızasıyla karşılaştı. Yılzı-Mahmutbey metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu. Metro İstanbul'dan yapılan ikinci açıklamada "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." denildi.
Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.
ARIZA GİDERİLEMEYİNCE ULAŞIM KARAYOLU'NA DÖNDÜ
Metro İstanbul'dan yapılan ikinci açıklamada 'Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.' denildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.
ARIZA GİDERİLEMEYİNCE ULAŞIM KARAYOLU'NA DÖNDÜ
Metro İstanbul'dan yapılan ikinci açıklamada 'Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.' denildi.