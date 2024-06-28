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Beyaz Gazete
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O ülkede korkutan deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 28.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
O ülkede korkutan deprem! Tsunami uyarısı verildiEMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Peru'da 7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

7 büyüklüğünde olan söz konusu deprem saat 08:36'da yerin 56 km derinliğinde meydana geldi.

Yine EMSC sistemi üzerinden tsunami riski uyarısı yapıldı.