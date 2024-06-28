MEB duyurdu! LGS sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin ve ailelerin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için nefesler tutuldu.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açıldı.Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplandı.Öte yandan 2024 LGS sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.Öğrencilere LGS sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayınlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı.Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.