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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hırvatistan Dubrovnik'a gidecek.

Ekleme: 28.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Dubrovnik'i ziyaret edecek.

Fidan'ın ziyaret vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.