Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Dubrovnik'i ziyaret edecek.Fidan'ın ziyaret vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.