Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hırvatistan Dubrovnik'a gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Dubrovnik'i ziyaret edecek.
Fidan'ın ziyaret vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.