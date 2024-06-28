Cevdet Yılmaz: Gri listeden çıkmamız pozitif etki yaratacak

Gözler, Singapur'daki Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısındaydı.Karar beklendiği gibi oldu ve sonuç netleşti.FATF tarafından bugün verilen kararda; Türkiye’nin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda yetersiz kalan ülkelerin içinde yer aldığı gri listeden çıkarılmasına karar verildi.Türkiye'nin gri listeden çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı."Borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır"Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır.Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır.Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır.Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.