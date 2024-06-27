Büyükşehir Belediyesine 30 yaş üstündekilerin iptal edilen öğrenci kartlarıyla ilgili dava açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla 1 Haziran'dan itibaren 30 yaş üzerindekilerin öğrenci kartları, tam bilet olarak basılmaya başlandı. İzmir'de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Spor Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans yapan 60 yaşındaki Adnan Zağlı ile aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Yüksek Okulu Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gören 44 yaşındaki eşi Günay Zağlı, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin kararı nedeniyle mağdur oldu. Zağlı çifti'nin mali yükleri hem kent merkezi dışında olan eğitim gördükleri fakültelerine hem de ortaokul öğrencisi ikiz kızlarını yaz aylarında tekvando kursuna toplu ulaşım araçlarıyla götürdükleri için arttı. Bu nedenle Zağlı çifti avukatları Gökhan ve Mert Karateke aracılığıyla İzmir İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Zağlı çifti İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 yaş üzeri öğrencilerin İzmirim Kart kullanımında öğrenci statüsünden çıkarılması kararının iptalini talep etti.Avukat Gökhan Karateke, 'Zağlı ailesinin tüm bireyleri 2023-2024 öğretim yılının başlamasından itibaren öğrenci statüsündeki İzmirim kartlarını kullanıyorlar. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden çıkan ve 1 Haziran 2024'te yürürlüğe konulan '30 yaş üzeri öğrenciler İzmir kartlarını artık öğrenci olarak kullanamayacaklar. Tam olarak ücretlendirilecekler' kararından sonra özellikle müvekkilim Adnan Zağlı'nın yüksek lisans eğitimini aldığı fakültenin şehir merkezi dışında olması nedeniyle mağduriyet yaşadı. Aynı zamanda Zağlı çiftinin çocukları spora henüz kendileri gidebilecek yaşta olmadığından anne babasıyla salona gidiyorlar' dedi.Avukat Mert Karateke ise, 'Müvekkillerimiz ikinci ve üçüncü binişlerde de ilave ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Bu ağır yükü kaldırabilme ihtimalleri kalmamıştır. Dolasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dava açma menfaati bulunmaktadır. 30 yaşından gün almış yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenci kartı kullanması nedeniyle belediyeye vereceği yük düşünülmüştür. Oysaki belediyeler yetki görev ve sorumlulukları gereğince aynı zamanda da sosyal belediyecilik yapmaktadır. 65 yaş üzeri ulaşımdan ücretsiz yararlanıyor. Kent lokantasında 4 çeşit yemek 50 liraya veriliyor. İzmir'de açık alanda ücretsiz internet veriliyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı hukuka aykırı olup iptal edilmesi gerekiyor' dedi.