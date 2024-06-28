Bakan Yerlikaya'dan 'Gri liste' açıklaması: Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin "Gri Liste"den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından oluşturulan ve kara para aklama ile terörizmin finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ülkelerin yakın gözetim altında tutulduğu bir listeyi kapsıyor.Türkiye, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesiyle gri listeye alındı. Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) son yıllarda belirlediği 40 uyumluluk kriterinden 39'unu yerine getirdi. Ancak FATF, özellikle kripto paraların terörizmin finansmanında kullanılma riskine karşı etkin önlemler alınmasını isteyerek 2021 yılında Türkiye'yi "izleme" listesine aldı.Türkiye'nin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) oluşturduğu "gri liste"den çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin "Gri Liste"den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.