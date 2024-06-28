Altın fiyatları rotası değişti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 28 Haziran 2024 bugün ne kadar?
Altın fiyatları dün ABD'den gelen haber akışıyla rotasını değiştirdi. Büyüme verisiyle yükselişini güçlendiren ons altın tekrar geri çekildi. Buradan esen ters rüzgarla gram altın yükselişini sınırladı. Altın piyasasındaki oynaklık nedeniyle Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan öne çıkanlar ve 28 Haziran 2024 canlı altın fiyatları... ABONE OL
Altın fiyatları ABD'de açıklanan veriler sonrası oynaklığını artırdı. Ons altın 2320 dolar civarında seyrederken, gram altın fiyatı 2450 TL üzerinde fiyatlanıyor. Altın alacaklar ve düğün yapacaklar canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.
ALTIN ROTASI DEĞİŞTİ!
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rotasını değiştirdi. ABD büyüme verisinin yüzde 1,4 gelmesiyle yükselişini güçlendiren ons altın kar satışı yiyerek rotasını değiştirdi. Gram altın fiyatı ise yatay seyrederek 2450 TL üzerinde fiyatlanıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.461,70
SATIŞ(TL) 2.462,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 4.002,00
SATIŞ(TL) 4.087,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 16.007,00
SATIŞ(TL) 16.284,00
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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.322,13
SATIŞ(USD) 2.322,54
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ(TL) 2.249,27
SATIŞ(TL) 2.275,12