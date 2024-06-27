Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri N.B. ve S.İ., yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.