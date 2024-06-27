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Beyaz Gazete
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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Ekleme: 27.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandıGüvenlik güçlerinin Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri N.B. ve S.İ., yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.