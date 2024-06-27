Mehmet Şimşek, yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı halkı bilgilendirdi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlara yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videoların sosyal medya mecralarından kaldırıldığını bildirdi.Bakanlık, Şimşek'in vatandaşların yatırım tercihlerine yönelik herhangi bir tavsiyesi olmayacağın aşikar olduğunu vurguladı."Sosyal medyada gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konu ile ilgili olarak, "Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz ve hatta gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın." mesajını paylaştı.AYRINTILAR GELİYOR...