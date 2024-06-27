Market devinde 'bozuk sosis skandalı: Başsavcıvekiline sattılar!

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; çok sayıda tüketiciyi ilgilendiren olay bu sabah yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun, çocuğunun isteği üzerine, evdeki yardımcısını kentin birçok noktasında şubesi olan Anka Gross'un Yeni Mahalle Ümitköy'deki şubesine gönderdi.BAŞSAVCI VEKİLİ: EVDE DURAMADIK!Çalışan, bir paket sosis aldıktan sonra kasaya yöneldi. 350 liralık ödeme, Ender Coşkun'un kartı ile yapıldı. Eve getirilen sosisi paketinden Coşkun çıkarttı ve tavaya koydu. Coşkun “Sosisi tavaya koyduktan sonra çok kötü bir koku oluştu. Evde duramaz hale geldik. Görevli de baktı. Sosin bozuk olduğunu söyledi. Ben de bir tüketici olarak yasal haklarımı kullandım” diye konuştu.AYNI ÜRÜNDE İKİ FARKLI TARİH!Alınan üründen bir sorun olduğunu gören Coşkun, hemen paketteki tüketim tarihine baktı. İlk bakıldığında ürünün son tüketim tarihinin ‘14 Mayıs 2024' olduğu görüldü. Ancak, pakette daha dikkatli bakıldığında şoke eden bir durum ile karşılaştı.EKİPLER MARKETTE DENETİM YAPTIÜrünün son tüketim tarihine ilişkin ikinci bir tarihin daha yazıldığı görüldü. İkinci etikette ise, ürünün üretim tarihinin 16 Haziran 2024, son tüketim tarihinin ise 16 Temmuz 2024 bilgisinin yazıldığı görüldü.Ürünün geçmiş tarihli olduğunun görülmesi üzerine durum hem Ankara İl Tarım Müdürlüğü'ne hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Tüketici Hakları Denetim Merkez Amirliği'ne bildirildi.TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN TEPİT EDİLDİHer iki kurumdan da ekipleri hızla ilgili market şubesine gitti. Ekipler, mağazada yaptıkları denetimlerde, 14 ürünün etiketsiz olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları tespit sonrası ceza kesti. Ekiplerin, mağazaya gelişinden önce reyonda bulunan tarihi geçmiş sosislerin kaldırıldı.MAĞAZA SORUMLUSU: GÖZDEN KAÇMIŞ!Konu ile ilgili telefonla görüştüğümüz mağaza sorumlusu ise “Maalesef gözden kaçan bir durum olmuş. Personelin dikkatsizliği sonucu oluşan bir durum. Durumdan haberdar olur olmaz o ürünleri hemen reyondan kaldırdık” ifadelerini kullandı.