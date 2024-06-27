İzmir’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Buca’daki bir apartman dairesinde saklananlar haklarında yakalama kararı bulunan 2’si ihraç öğretmen 4 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarının Buca Çamlık Mahallesi 821 Sokak No:34 apartman dairesinde saklandıkları yönünde istihbarı bilgiler alındı.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında harekete geçildi. Kısa süre içerisinde belirlenen adrese ekipler tarafından baskın düzenlendi. 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.