Hopa'da heyelan paniği! Bir bina boşaltıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış heyelanlara neden oldu. Heyelan anı ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Artvin ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hava akşam saatlerinde normale dönerken Hopa içesinde yağmur sonrası yumuşayan toprak heyelana neden oldu.Ortahopa mahallesi, Sahil Caddesinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları caddeye düştü. Heyelanda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.Heyelan anı ise cevrede bulunanlar tarafında saniye saniye cep telefonu kayıt edildi.