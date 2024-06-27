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Beyaz Gazete
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Hayvanlar telef oldu! Bir köpek saldırısı daha

Başıboş köpekler bir vatandaşa ait tavuk kümesine girerek 40 tavuğu telef ederken, mahalleli ise yaşadığı korkuyu anlattı.

Ekleme: 27.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Hayvanlar telef oldu! Bir köpek saldırısı dahaŞırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, başıboş köpekler dehşet saçtı.

Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpekler, hayvanlara da zarar veriyor.

Başıboş köpekler, bu defa Mehmet Caner isimli vatandaşın kümesine girerek 40 tavuğu telef etti.

'İnsanlara saldırmaları kaçınılmaz'

Başıboş köpeklerin mahallede büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Mehmet Caner, 'Başıboş köpekler bugün 40 tavuğumu telef etti. Geçtiğimiz günlerde başka bir vatandaşın kümesine de saldırmışlardı. Bu şekilde devam ederse, köpeklerin insanlara da saldırmaları kaçınılmaz olacak.

Yetkililerin başıboş köpeklere karşı bir çare bulması gerekiyor. Korkum o ki bu köpekler insanlara saldıracak ve daha büyük bir felaket yaşanacak.” dedi.


Hayvanlar telef oldu! Bir köpek saldırısı daha