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Beyaz Gazete
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Çöplükte yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladıf

Sakarya’nın Erenler ilçesinde çöplerin döküldüğü boş arazide çıkan yangın paniğe sebep oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok bölgesinden görülürken, yangın kontrol altına alındı.

Ekleme: 27.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Çöplükte yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladıfErenler ilçesi Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, çöplerin döküldüğü boş arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI
 Kısa sürede büyüyen yangın sebebi ile bölgeyi siyah dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.