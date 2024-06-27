Böylesi ilk kez görüldü! İlaçlama fayda etmiyor

Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde bahçeler adeta istila altında. İlaçlama fayda etmiyor, tırpanın ağzı kör oluyor...Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi ile İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde görülen küçük beyaz kabuklu salyangozlar meyve ve sebzelere zarar veriyor. Durumdan tedirgin olan vatandaşlar, bahçelerini ilaçlamalarına rağmen salyangozların yoğunlukları azalmıyor.Bu sene aşırı derecede küçük salyangozların olduğunu ifade eden Mehmet Ali Akyüz isimli vatandaş, 'İlaçlama yapmama rağmen yine de fayda etmedi. Artık ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Tırpanı çekerken onlara değiyor, tırpanın ağzı kör oluyor. Bahçenin her tarafında var. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum' ifadelerini kullandı.