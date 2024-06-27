Bodrum'da 36 kaçak göçmen yakalandı, 57'si ise kurtarıldı

İnsansız Hava Aracı Bodrum açıklarında, önceki gün saat 04.00'te lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında 22 çocuğunda bulunduğu toplam 36 kaçak göçmeni yakaladı.Ekipler, aynı gün saat 06.30 ve 07.50'de Bodrum açıklarında içerisinde göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını aldı. Bölgeye ulaşan görevliler, lastik botlardaki 57 kaçak göçmeni kurtardı.Kıyıya çıkarılan 93 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.