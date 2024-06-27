Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekora koşarken bu hafta sert düşüşler yaşadı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Haziran 2024 altın fiyatları...

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.Vatandaşlar ve yatırımcılar çıkacak kararın altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini merak ederken Piyasa Uzmanı İslam Memiş Temmuz ayında altının yükseliş yolculuğunun başlayacağını belirtip 'Bu son uyarımdır.' ifadelerini kullandı.Kritik karar öncesi serbest piyasada gram altın 2.427,32 TL'den, çeyrek altın ise 4.065,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 27 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.427,18Satış 2.427,59Alış 3.997,00Satış 4.065,00YARIM ALTIN NE KADAR?Alış 8.018,00Satış 8.124,00Alış 15.987,00Satış 16.198,00Alış 2.300,60Satış 2.301,03