A Milli Takım, EURO 2024'te son 16'da...
EURO 2024'te heyecan devam ediyor… A Milli Takımımız, kader maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz grubun son maçında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve adını son 16 turunda yazdırarak Avusturya'nın rakibi oldu. Çekler 20. dakikada 10 kişi kaldı…
EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. A Milli Takımımız, kader maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Tempolu başlayan maçta Çekler, Barak'ın 20. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Pozisyonların kaçtığı ilk yarı 0-0 sona erdi.
HAKAN GOL PERDESİNİ AÇTI
İkinci yarıya etkili başlayan Milli Takımımız, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Çekya, 66. dakikada Soucek ile skoru 1-1'e getirdi.
CENK TOSUN'DAN GALİBİYET GOLÜ
Bu dakikadan sonra ataklarını devam ettiren A Milli Takım, Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı golle maçı 2-1 kazandı ve gruptan çıktı.
TÜRKİYE SON 16'DA
Bu sonuçla birlikte grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16'turunda Avusturya'nın rakibi oldu.
Türkiye, EURO 2008 sonrası ilk kez bir turnuvada gruptan çıkmayı başardı.
Grubun diğer maçında lider Portekiz Gürcistan'a 2-0 mağlup oldu.
GÜRCİSTAN 2-0 PORTEKİZ
GOL: Kvaratskhelia, Mikautadze (PEN)
F GRUBU'NDA OLUŞAN PUAN DURUMU
1- PORTEKİZ 6 PUAN
2- TÜRKİYE 6 PUAN
3- GÜRCİSTAN 4 PUAN
4- ÇEKYA 1 PUAN