A Milli Takım, EURO 2024'te son 16'da...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor… A Milli Takımımız, kader maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz grubun son maçında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve adını son 16 turunda yazdırarak Avusturya'nın rakibi oldu. Çekler 20. dakikada 10 kişi kaldı…

EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. A Milli Takımımız, kader maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.Tempolu başlayan maçta Çekler, Barak'ın 20. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Pozisyonların kaçtığı ilk yarı 0-0 sona erdi.İkinci yarıya etkili başlayan Milli Takımımız, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Çekya, 66. dakikada Soucek ile skoru 1-1'e getirdi.Bu dakikadan sonra ataklarını devam ettiren A Milli Takım, Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı golle maçı 2-1 kazandı ve gruptan çıktı.Bu sonuçla birlikte grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16'turunda Avusturya'nın rakibi oldu.Türkiye, EURO 2008 sonrası ilk kez bir turnuvada gruptan çıkmayı başardı.Grubun diğer maçında lider Portekiz Gürcistan'a 2-0 mağlup oldu.GOL: Kvaratskhelia, Mikautadze (PEN)