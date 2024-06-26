Valilik duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla yasaklandı

Bolu Valiliği, kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanan ormanlar ve mesire alanlarında yaşanabilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla yasak getirdi. Alınan kararla 1 Temmuz itibarıyla ormanlara girişe yasak getirildi. Hafta sonları tatilcilerin tercih ettiği Abant ve Yedigöller Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkında da mangal ve ateş yakılması yasaklandı.Alınan kararda, yüksek hava sıcaklıkları ve insan hareketliliği nedeniyle orman yangınlarının artabileceği ifade edilerek, “Bolu ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışında belirtilen alanlar dışındaki tüm girişler 1 Temmuz 2024 tarihinden 30 Eylül 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır” denildi.PİKNİK ALANLARI BELİRLENDİKarar kapsamında il genelinde piknik yapılabilecek alanlar da belirlendi. Yer ateş yakılmasının yasak olduğu belirtilerek, “Abant ve Yedigöller Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkında, 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca piknik tüpü kullanılabilecektir. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerimizde; anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü yakılması ile çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapılması, çadır kurulması ve karavanla konaklama yapılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır. Karar kapsamında yayımlanan emirlere uymayan vatandaşlar hakkında idari yaptırım uygulanacak. Eylemleri suç teşkil edenler hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak” ifadelerine yer verildi.