Urla'da kaçak göçmen operasyonu! 22 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin, lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmek için hareket ettiğini belirledi.Aralarında 8 çocuğun da bulunduğu göçmen grubu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Kıyıya çıkartılan 8'i çocuk olmak üzere 22 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.