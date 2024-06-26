Urla'da kaçak göçmen operasyonu! 22 kişi yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'de yasadışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin, lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmek için hareket ettiğini belirledi.
Aralarında 8 çocuğun da bulunduğu göçmen grubu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Kıyıya çıkartılan 8'i çocuk olmak üzere 22 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.