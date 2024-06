Ünlü iş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.Can Kıraç 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğdu. Koç Holding'de üstlendiği başka görevlerin yanında 1987-93 arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti üyeliği yaptı.Çocukluğunu Eskişehir'de geçiren Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1949-50'de Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı. 29 Ağustos 1950'de Ankara'da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi'nde Bernar Nahum'un yanında çalışmaya başladı. 1957 yılında Vehbi Koç'un ortağı olduğu İzmir'deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı; 1958 yılında ise şirketin müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Koç Holding'in kurucu ortakları arasında yer alan Kıraç, 1968 yılında İstanbul'a dönerek holdingin Otomotiv Grubu'nda çalışmaya başladı.1973 yılında Koç Holding İcra Komitesi'ne giren Kıraç, 1982'de Otomotiv Grubu başkanlığına getirildi. 1984'te holdingin İdare Komitesi üyesi, 1987'de de başkanı oldu. Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda VKV tarafından oluşturulan Üniversite İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti'nde de üye olarak görev aldı. 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu'ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli oldu.Anılarımla Patronum Vehbi Koç (1995), Anılar Olaylar (2004) ve Kolajlı Taşlamalar (2004) başlıklı kitapları yayımlanmış olan Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçildi. 2013 yılında kendisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Mehmet Gündem'in yazdığı Can Kıraç Antika Adam ve Can Kıraç Eldivensiz Adam başlıklı kitaplar 2017 yılında yayımlandı.