Tuğla yüklü tırda 30 düzensiz göçmen yakalandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan tuğla yüklü TIR'ın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada, tuğlalar arasında oluşturulan gizli bölümde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Ardeşen ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin'den Trabzon istikametine giden tuğla yüklü Tır'ı durduruldu.Ekiplerin dorsesinde yaptığı aramada, tuğlalar arasında oluşturulan gizli bölümde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Tır'da indirilen yabancı uyruklu göçmenler ile Tır sürücüsü gözaltına alındı.