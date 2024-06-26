Rize'de sağanak etkisini gösterdi: Heyelan meydana geldi

Rize'de sağanak yağışların ardından ufak çaplı heyelanlar meydana gelirken, derelerde de su seviyesi yükseldi.Yoğun yağış alan bölgelerde heyelan olayları görülüyor.Rize'de de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi.Yoğun yağış altında olan kentin bazı ilçelerde de heyelanlar meydana geldi.Kentin Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerinde meydana gelen ufak çaplı heyelanlar sonrası Rize İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.Sabah gelen heyelan ihbarları üzerine İl Özel İdaresi, 21 iş makinesi ve 25 personeli ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Meydana gelen heyelanlarda şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.