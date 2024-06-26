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Rize'de sağanak etkisini gösterdi: Heyelan meydana geldi

Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışların yaşandığı kentin bazı ilçelerinde heyelan meydana gelirken, toprakla kapanan yolları temizlemek için ekipler harekete geçti.

Ekleme: 26.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Rize'de sağanak etkisini gösterdi: Heyelan meydana geldiRize'de sağanak yağışların ardından ufak çaplı heyelanlar meydana gelirken, derelerde de su seviyesi yükseldi.

Yoğun yağış alan bölgelerde heyelan olayları görülüyor.

Rize'de sağanak etkisini gösterdi: Heyelan meydana geldi

Sağanak nedeniyle heyelan yaşandı

Rize'de de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi.

Yoğun yağış altında olan kentin bazı ilçelerde de heyelanlar meydana geldi.

Rize'de sağanak etkisini gösterdi: Heyelan meydana geldi

Ekipler harekete geçti

Kentin Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerinde meydana gelen ufak çaplı heyelanlar sonrası Rize İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Sabah gelen heyelan ihbarları üzerine İl Özel İdaresi, 21 iş makinesi ve 25 personeli ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'de sağanak etkisini gösterdi: Heyelan meydana geldi

Kimse zarar görmedi

Meydana gelen heyelanlarda şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.