Otel odasında tecavüze kalkıştı: Bornozunu yukarıya kaldırdı çalışanlar kapıyı kırdı!

İğrenç olay İstanbul'da yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ta güzellik merkezi sahibi Hande S., aralarında gönül bağı olmayan Muhammet T. ile arkadaştı. Muhammet K., 8 Haziran'da genç kızı arayıp konakladığı otele çağırdı. Otelin lobisinde buluşan ikilini bir süre sonra odaya çıktı.Hande S. ile alkol alan Muhammet K. uyuşturucu madde de kullandı. Maddenin etkisiyle kendinden geçen Muhammet K., arkadaşı Hande S.'nin üzerine doğru gelmeye başladı. Hande S.'ye saldırdı ve tecavüze kalkıştı. Genç kadının üzerindeki bornozu çıkarmaya çalıştı.Hande S., bornozunu yukarıya kadar çıkaran ve tecavüz girişiminde bulunan Muhammet K.'ya engel olmaya çalıştı fakat gücü yetmedi. Bu duruma sinirlenen Muhammet K., Hande S.'yi kollarından tuttu ve tartaklayarak dövmeye başladı.Yaşadığı stres ve korku nedeniyle epilepsi nöbeti geçiren Hande S., bir süre sonra bayıldı. Hande S., kendisine geldiğinde yanında otel güvenliği ve hemşireyi görünce rahat bir nefes aldı.Hande S., suç duyurusu dilekçesinde, nöbet geçirip bayıldığı sırada otel çalışanlarının kapıyı çaldığını belirtti. Genç kız Muhammet K.'nın açmadığını da iddia etti.Dilekçede özetle şunlara yer verildi: 'Otel çalışanları bir süre sonra odanın kapısını kırmak zorunda kalmış ve içeri o şekilde girmişler. Muhammet K., bana tecavüz etmeye kalktı ve bunun için beni darp etti. Olay sırasında beni tehdit etti ve hakarette bulundu. Muhammet K.'den şikâyetçiyim, tutuklanmasını istiyorum.'