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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz!

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi

Ekleme: 26.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi" denildi.

MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz!