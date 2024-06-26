Mehmet Fatih Kacır: Sanayi alanlarının büyüklüğünü 5 yılda iki katına çıkaracağız

Organize sanayi bölgeleri Türkiye üretiminde ve ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu'nun (OSBÜK) 22'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldıBakan Kacır, burada Türkiye'de sanayi alanlarının büyüklüğünün yüz ölçümün yüzde 0,4'üne tekabül ettiğini hatırlatarak, önümüzdeki 5 yılda bu rakamı iki katına, 10 yılda ise en az yüzde 1 düzeyine çıkarmanın hedeflendiğini ifade itti.Bakan Kacır, küresel ekonomi, salgınlar, savaşlar ve jeopolitik krizlerle tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve teknolojideki rekabetin her geçen gün hızlandığı bir dönemden geçildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi üretim altyapısına sahip, sistemiyle özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim yapan ülkeler böylesi bir tabloda kalkınma yarışında bir adım önde yer almaya devam edecek. Bu anlayışla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz program ve projelerde araştırma ve inovasyon ekosistemlerimizin planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla güçlü ve müreffeh Türkiye'nin inşasına katkı sunuyoruz.260 milyar dolarla 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat düzeyine ulaştık. İstihdamımız 32,6 milyonu aşarken işsizlik oranı yüzde 8,5 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Son 15 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı ekonomik büyüme sergileyen Türkiye, jeostratejik konumu, genç ve nitelikli insan kaynağı, güçlü lojistik altyapısıyla küresel ekonominin kuvvetli ve güvenilir bir aktörü olmayı sürdürüyor.Üreticileri her daim yüreklendirmeye ve desteklemeye devam edeceklerini belirten Kacır, şu açıklamayı yaptı:Bu anlayışla organize sanayi bölgelerimizi yüksek teknolojiye dayalı yenilikçi üretim yöntemlerinin benimsendiği katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği merkezler haline getirdik. Son 22 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 361’e, toplam alanını 51 bin hektardan 118 bin hektara çıkardık. Üretimde olan sanayi alanlarının sayısını 11 binden, 58 bine, OSB'lerimizde istihdam edilen emekçilerimizin sayısını 415 binden 2 milyon 600 bine hep birlikte yükselttik. Tamamlanan veya devam eden OSB projelerini bugüne dek 77 milyar lira kaynakla destekledik. Sanayimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve gençlerimizin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmak adına Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim iş birliğini hayata geçirdik.OSB'lerimizi yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürülmek üzere de yeşil OSB sistemini devreye aldık. Bölgelerimizden ve sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda OSB mevzuatımızı ihtiyaçlara göre revize ederek günün koşullarına uygun hale getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yüce meclisimiz tarafından organize sanayi bölgeleri kanununda yapılan değişikliklerle uyumlu olarak OSB uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidiyoruz. Hayata geçireceğimiz mevzuat düzenlemesiyle OSB sayısını arttırmak ve genişletmek adına sanayi alanlarının OSB alanı olarak kesinleştirilmesini hızlandırıyoruz. OSB'lerin finansal olarak daha güçlü ve kapsamlı olmasını sağlamak amacıyla ilgili dernek, birlik ve kooperatiflerin karma OSB'lerin de kuruluşuna katılabilmesinin önünü açıyoruz.Bakan Kacır, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak, planlı sanayi alanlarını genişletmek adına birlikte çalışacaklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:Hayata geçireceğimiz bu yeni güncellemelerle tüm imkanlarımızla, sanayicilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler bazen masanın iki ucunda oturan taraflar olsak da esasen ülkemizin kalkınması adına aynı taraftayız. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye yüzyılında büyük Türkiye hedefimizde ortak paydada buluştuğumuzu biliyoruz. İnanıyorum ki milli teknolojik güçlü sanayi vizyonumuzla uyumlu olarak tüm sanayinin rekabet gücünü daha da ileriye yükseltmede bayrak taşıyıcı olmayı sürdüreceğiz.Mevcut durumda ülkemizde sanayi alanlarının büyüklüğü yüz ölçümüzün yaklaşık yüzde 0,4'üne tekabül ediyor. Önümüzdeki 5 yılda bu rakamı iki katına, 10 yılda ise en az toplam yüz ölçümümüzün yüzde 1 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Finansman, yer seçimi, kamulaştırma ve alt yapı çalışmalarında yenilikçi yaklaşımları da devreye alarak ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği ve önümüzdeki yıllar için planlanmış tüm karayolu, liman, raylı sistem yatırımlarını dikkate alan ve sektörel firmalarına odaklı sanayi alanlarını birlikte hayata geçireceğiz.