İsrail ordusundan Lübnan’a saldırı! Fosfor bombalarıyla vurdular

İsrail ordusu Lübnan’a yine fosfor bombalarıyla saldırdı. İsrail topçu birliklerinin pek çok bölgeye saldırdığı, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanda 3 evin yıkıldığı bildirildi.

İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki el-Hıyam beldesine 'fosfor bombalarıyla' saldırı düzenlediği bildirildi.Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Kefr Kila bölgesi taraflarından el-Adise beldesinin çevresini bombaladığını bildirildi.Haberde İsrail güçlerinin, el-Hıyam beldesindeki Matal el-Cebel bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldığı aktarıldı.İsrail savaş uçaklarının el-Hıyam-Bab es-Seniyye beldesini bombaladığı, Ayta eş-Şab beldesine havadan karaya 2 füzeyle saldırı düzenlediği ve topçu birliklerinin el-Vizani beldesi çevresini hedef aldığı kaydedildi.Ayrıca İsrail topçu birliklerinin Vadi Hamul bölgesi ile ed-Dahira beldesinin çevrelerini de vurduğu belirtildi.İsrail ordusunun, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanında 3 evin yıkıldığı, yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı bildirildi.Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar sürüyor.