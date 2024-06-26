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İsrail ordusundan Lübnan’a saldırı! Fosfor bombalarıyla vurdular

İsrail ordusu Lübnan’a yine fosfor bombalarıyla saldırdı. İsrail topçu birliklerinin pek çok bölgeye saldırdığı, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanda 3 evin yıkıldığı bildirildi.

Ekleme: 26.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
İsrail ordusundan Lübnan’a saldırı! Fosfor bombalarıyla vurdular
İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki el-Hıyam beldesine 'fosfor bombalarıyla' saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Kefr Kila bölgesi taraflarından el-Adise beldesinin çevresini bombaladığını bildirildi.

FOSFOR BOMBALARIYLA VURDULAR

Haberde İsrail güçlerinin, el-Hıyam beldesindeki Matal el-Cebel bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının el-Hıyam-Bab es-Seniyye beldesini bombaladığı, Ayta eş-Şab beldesine havadan karaya 2 füzeyle saldırı düzenlediği ve topçu birliklerinin el-Vizani beldesi çevresini hedef aldığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail topçu birliklerinin Vadi Hamul bölgesi ile ed-Dahira beldesinin çevrelerini de vurduğu belirtildi.

İsrail ordusundan Lübnan’a saldırı! Fosfor bombalarıyla vurdular

3 EV YIKILDI

İsrail ordusunun, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanında 3 evin yıkıldığı, yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar sürüyor.