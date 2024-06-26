Dünyanın en iyi havayolları seçildi! Türk Hava Yolları bakın kaçıncı oldu…

Skytrax her yıl düzenlendiği Dünya Havayolu Ödüllerini bu yıl Londra Heathrow Havalimanı yakınındaki Fairmont Windsor Park'ta düzenledi.Düzenlenen etkinlikte en iyiler ödüllendirilirken birçok havayolu şirketinin Ceo'su, Başkanı ve üst düzel yöneticileri etkinliğe katılım sağladı.İngiltere merkezli olan Skytrax, 1999 yılından bu yana, 100 ülkeden 350 havayolu şirketi hakkında 21 milyondan fazla müşteriyle yapılan anketler sonucunda elde edilen oylarla yılın en iyi havayolu şirketini belirliyor.Ülkemizi temsil eden Türk Hava Yolları ise söz konusu oylamalarda dünyanın yedinci en iyi havayolu şirketi seçilirken Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi olarak belirlendi.İşte, dünyanın en iyi havayolları sıralaması1-Qatar Airways2-Singapore Airlines3-Emirates4-ANA All Nippon Airways5-Cathay Pacific Airways6-Japan Airlines7-Türk Hava Yolları8-EVA Air9-Air France10-Swiss International Air Lines