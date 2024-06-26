Dünyanın en iyi havayolları seçildi! Türk Hava Yolları bakın kaçıncı oldu…
Skytrax 2024 Dünya Havayolu Ödülleri kapsamında dünyanın en iyi havayolları belirlendi. Türk Hava Yolları sıralamada şaşırtırken Avrupan’ın en iyisi olarak belirlendi. İşte, dünyanın en iyi havayolu şirketleri…
Skytrax her yıl düzenlendiği Dünya Havayolu Ödüllerini bu yıl Londra Heathrow Havalimanı yakınındaki Fairmont Windsor Park'ta düzenledi.
Düzenlenen etkinlikte en iyiler ödüllendirilirken birçok havayolu şirketinin Ceo'su, Başkanı ve üst düzel yöneticileri etkinliğe katılım sağladı.
İngiltere merkezli olan Skytrax, 1999 yılından bu yana, 100 ülkeden 350 havayolu şirketi hakkında 21 milyondan fazla müşteriyle yapılan anketler sonucunda elde edilen oylarla yılın en iyi havayolu şirketini belirliyor.
Ülkemizi temsil eden Türk Hava Yolları ise söz konusu oylamalarda dünyanın yedinci en iyi havayolu şirketi seçilirken Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi olarak belirlendi.
İşte, dünyanın en iyi havayolları sıralaması
1-Qatar Airways
2-Singapore Airlines
3-Emirates
4-ANA All Nippon Airways
5-Cathay Pacific Airways
6-Japan Airlines
7-Türk Hava Yolları
8-EVA Air
9-Air France
10-Swiss International Air Lines
Düzenlenen etkinlikte en iyiler ödüllendirilirken birçok havayolu şirketinin Ceo'su, Başkanı ve üst düzel yöneticileri etkinliğe katılım sağladı.
İngiltere merkezli olan Skytrax, 1999 yılından bu yana, 100 ülkeden 350 havayolu şirketi hakkında 21 milyondan fazla müşteriyle yapılan anketler sonucunda elde edilen oylarla yılın en iyi havayolu şirketini belirliyor.
Ülkemizi temsil eden Türk Hava Yolları ise söz konusu oylamalarda dünyanın yedinci en iyi havayolu şirketi seçilirken Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi olarak belirlendi.
İşte, dünyanın en iyi havayolları sıralaması
1-Qatar Airways
2-Singapore Airlines
3-Emirates
4-ANA All Nippon Airways
5-Cathay Pacific Airways
6-Japan Airlines
7-Türk Hava Yolları
8-EVA Air
9-Air France
10-Swiss International Air Lines