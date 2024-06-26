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Diyarbakır ve Balıkesir'de orman yangını! Bölgeye ekipler sevk edildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ve Balıkesir'in Altıeylül ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. İşte detaylar…

Ekleme: 26.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır ve Balıkesir'de orman yangını! Bölgeye ekipler sevk edildiDiyarbakır ve Balıkesir'de ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

DİYARBAKIR'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN!

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yangın, saat 14.10 sıralarında Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Diyarbakır ve Balıkesir'de orman yangını! Bölgeye ekipler sevk edildi

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile bir adet helikopter sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına ekiplerin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

Diyarbakır ve Balıkesir'de orman yangını! Bölgeye ekipler sevk edildi

BALIKESİR'DEKİ YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki yangın, saat 13.00 sıralarında Altıeylül ilçesi kırsal Tayyipler Mahallesi'ndeki arazide çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.

Diyarbakır ve Balıkesir'de orman yangını! Bölgeye ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.

Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.