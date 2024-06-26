Diyarbakır ve Balıkesir'de orman yangını! Bölgeye ekipler sevk edildi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ve Balıkesir'in Altıeylül ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. İşte detaylar…
Diyarbakır ve Balıkesir'de ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
DİYARBAKIR'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN!
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yangın, saat 14.10 sıralarında Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile bir adet helikopter sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına ekiplerin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale ediliyor.
BALIKESİR'DEKİ YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki yangın, saat 13.00 sıralarında Altıeylül ilçesi kırsal Tayyipler Mahallesi'ndeki arazide çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.
Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
DİYARBAKIR'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN!
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yangın, saat 14.10 sıralarında Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile bir adet helikopter sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına ekiplerin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale ediliyor.
BALIKESİR'DEKİ YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki yangın, saat 13.00 sıralarında Altıeylül ilçesi kırsal Tayyipler Mahallesi'ndeki arazide çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.
Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.