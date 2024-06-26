Diyarbakır ve Balıkesir'de orman yangını! Bölgeye ekipler sevk edildi

Diyarbakır ve Balıkesir'de ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yangın, saat 14.10 sıralarında Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile bir adet helikopter sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına ekiplerin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale ediliyor.Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki yangın, saat 13.00 sıralarında Altıeylül ilçesi kırsal Tayyipler Mahallesi'ndeki arazide çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.