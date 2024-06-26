Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mark Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte’ye yeni görevinde başarılar diledi.Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.Erdoğan, grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Rutte ile ABD'de de görüşeceklerini belirterek, Rutte'nin Türkiye'ye ziyarete geleceğini de bildirdi.