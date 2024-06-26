Bakan Fidan: Gazze'deki katliam, bölgesel savaşı tetikleyebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Gazze konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamının her an bölgesel savaşı tetikleyebileceğini belirten Bakan Fidan, "İsrail kendi güvenliğini sağlama adı altında tüm Gazzelileri katlediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Yaptırımlar müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasını görüştük. Terörizm konusunu da ele aldık. NATO'nun daha fazla adım atmasını bekliyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Tüm çatışmalarda, savaşlarda diplomasiye öncelik verilmesinden yanayız. Diplomasi seçeneği Ukrayna'da kenara atılmamalıdır" dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki katliam, her an bölgesel savaşı tetikleyebilir. İsrail kendi güvenliğini sağlama adı altında tüm Gazzelileri katlediyor" dedi.