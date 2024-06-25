Yolcular hastaneye kaldırıldı! Uçakta panik anları

Kore Havayolları'na ait bir uçuk, Cumartesi günü yalnızca 15 dakikada 26.900 ft (yaklaşık 8.199 metre) irtifa kaybettikten sonra ciddi arıza sebebiyle yönünü değiştirmek zorunda kaldı. Olayda yaralanan 17 yolcu hastaneye kaldırıldı.Kore Havayolları'nın KE189 sefer sayılı uçağındaki yolcular, Seul'daki Incheon Uluslararası Havalimanı'na geri yönlendirildikten bir gün sonra nihayet Tayvan'ın Taichung kentine güvenli şekilde ulaştı.Cumartesi günü uçuş başladıktan yaklaşık 50 dakika sonra, Boeing 737 Max 8'in kabin basınç sistemindeki bir arızanın uçuş içinde alarmları tetiklediği bildirildi. Nihai olarak, online uçuş takipçisi Flightradar24'ün verilerine göre uçak yalnızca 15 dakikada 26.900 ft alçaldı.Yolcuların hiperventilasyon ve kulak ağrısı yaşadığı, 17 kişinin Tayvan'ın Taichung kentine indikten sonra hastaneye kaldırılması gerektiği bildirildi.