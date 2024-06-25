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MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Ekleme: 25.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.