MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.