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İstanbul'da korkutan yangın! Marmara Üniversitesi'nde son durum...

Kartal'da bulunan Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi'nin içinde otların olduğu alanda yangın çıktı.

Ekleme: 25.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkutan yangın! Marmara Üniversitesi'nde son durum...Yangın, saat 11.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi içindeki otluk alanda çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da korkutan yangın! Marmara Üniversitesi'nde son durum...

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da korkutan yangın! Marmara Üniversitesi'nde son durum...