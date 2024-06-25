İstanbul'da korkutan yangın! Marmara Üniversitesi'nde son durum...
Kartal'da bulunan Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi'nin içinde otların olduğu alanda yangın çıktı.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi içindeki otluk alanda çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.