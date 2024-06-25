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Fethiye’de feci kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonrası 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 25.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Fethiye’de feci kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıFethiye - Antalya karayolunda Nazmi A. idaresindeki otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy mevkisinde, Arif Gültekin'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Diler Gültekin'in (49) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı motosiklet ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye’de feci kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı