Başıboş köpekler Kilis'te vatandaşları isyan ettirdi! Sokağa çıkamaz oldular .

Kilis'te son zamanlarda artan başıboş köpekler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşları tedirgin ediyor. Sürü halinde gezen köpekler, çocuk ve yaşlılar için büyük tehlike oluşturuyor.Kilis'te, kentin çeşitli bölgelerinde sürü halinde dolaşan köpekler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Bazı vatandaşlar köpekleri gördüğünde yolunu değiştirmek zorunda kalıyor. Mahalle sakinleri gece saatlerinde yükselen köpek seslerinden rahatsız olduğunu ve yetkililerden aylardır çözüm beklediğini iddia ediliyor.''OĞLUM KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI''Dershaneye bisikletiyle giderken oğlunun sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradığını söyleyen Duygu Kılıç, ''İki gün önce oğlum bisikletiyle birlikte dershaneden gelirken sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki inşaat işçilerinin müdahalesi sayesinde oğlum kurtuldu ama bisikletten düşerek bacağını yaraladı. Başıboş sokak köpekleri sürekli etrafımızda sürü halinde geziyor. Özellikle sabahın erken saatleri ve akşam saatlerinde çok tedirgin oluyoruz. Defalarca Kilis Belediyesine ihbarda bulunmama rağmen herhangi bir sonuç alamadım'' dedi.''BEN DE SALDIRIYA UĞRADIM''Kendisinin de benzer bir olay yaşadığını dile getiren Kılıç, ''Yaklaşık on gün önce evimin biraz ilerisindeki parkta ben de köpeklerin saldırısına uğradım. Çok korktum, koşmaya çalışırken düştüm ve bileğimi burktum. Çevredeki vatandaşlar köpeklere taş atarak kovaladıktan sonra ayağa kalkabildim. O kadar korkmuştum ki elim ayağım titriyordu. Bu köpekler için bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkmaktan korkar hale geldi'' ifadelerini kullandı.BELEDİYEYE YAPILAN ŞİKAYETLER SONUÇSUZ KALDIDurumu defalarca bildirmesine rağmen sonuç alamayan Kılıç, Kilis Belediye Başkanına sosyal medya üzerinden yazarak korkularını anlatmaya çalıştığını söyleyerek, ''Köpekler nedeniyle çocuklar dışarıya çıkamıyor, biz bile korkuyoruz. Sokaklarda iri ve vahşi köpekler dolanıyor. İlla birilerinin canının yanması mı lazım çözüm bulunması için. Yetkililerden isteğimiz, bu köpeklerin bir an önce toplatılması ve bir çözüm bulunması'' diye konuştu.