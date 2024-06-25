Bakanlık açıkladı: Siyasi kaygılarla kurgulanan bir yanıltmaca!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bakanlık bürokratlarına ilişkin çıkan habere dair basın açıklamasında bulundu.Haberin ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanan bir yanıltmaca olduğunu ifade eden Bakanlık, "Devlet ciddiyetiyle halkımıza bilgi vermek açısından" diyerek şu açıklamalarda bulundu:Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesi' ile zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışı tutulmuştur.Ayrıca 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetki ile ek sorumluluk alarak Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapmakta olan Bakanlığımızın sadece üst düzey liyakatli bürokratları bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmektedir. Gazetenin "Çifte Maaş" dediği durum; Çifte Sorumluluk, Çifte Görev kaynaklıdır.Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları ücrete ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızından kamuoyuna duyuruldu.Dolayısıyla vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır.