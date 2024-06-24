Tüyler ürperten vahşet: Baba-oğul damada kurşun yağdırdı!

Tüyler ürperten olay Tekirdağ Kapaklı'da meydana geldi. 33 yaşındaki Emrah Mengübeti, tartıştığı kayınpederi Metin Ç. (47) ve kayınbiraderi Mert Ali Ç. (17) tarafından kurşuna dizildi. tabancalarından çıkan 7 kurşunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç., adliyeye sevk edildi.

Korkunç olay Kapaklı'da gerçekleşti. Emrah Mergübeti, tartıştığı 1 çocuğunun annesi eşinin evi terk edip, baba evine gitmesi üzerine dün saat 20.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan kayınpederi Metin Ç.'nin evine gitti.Evde damat Mergübeti ile kayınpederi Metin Ç. ve kayınbiraderi Mert Ali Ç., kavga etti.Bu sırada baba ve oğlu, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkarıp, Emrah Mergübeti'ye ateş etti.İki tabancadan çıkan 7 kurşun Emrah Mergübeti'nin vücuduna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan adam, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile birlikte Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç.'yi gözaltına aldı.Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.