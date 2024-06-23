Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı: Zafer Parti'sinin provokatörü nefret söylemlerine devam ediyor

Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklanan ve kısa süre sonra cezaevinden çıkan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi yeniden provokasyonlara başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Ramin Saeidi'nin, birçok vatandaş tarafından sınır dışı edilmesi talep edildi.

Geçen sene Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın etki ajanlığını yaptığı tespit edilerek tutuklanan ve 4 ay sonra serbest bırakılan İranlı provokatör Ramin Saeidi, cezaevinden çıkar çıkmaz nefret söylemlerine yenilerini ekledi.İranlı provokatör Ramin Saeidi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ise tepki çekti.Saeidi'nin halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla yaptığı paylaşımlarına tepkiler çığ gibi büyüdü. TT'nin birinci sırasında “Ramin Sınır Dışı Edilsin” (deport) denilirken, vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrıda bulundu.Saeidi, Ambargo TV adına çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların talimatını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan aldığını itiraf etmişti. Bunun üzerine Irkçı paylaşımlar yapan Ambargo TV'nin Özdağ'a ait olduğu ve buradan Arap, özellikle de Suriyeli nefreti yayıldığı tespit edilmişti.Ramin Saeidi'nin sosyal medyada paylaşımlarından bazıları;