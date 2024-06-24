Şanlıurfa’da 9 gün içerisinde Göbeklitepe‘yi 38 bin kişi ziyaret etti

Yerli ve yabancı turist, Kurban Bayramı'nı tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Şanlıurfa'da geçirdi. Göbeklitepe, Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi ve Sabır Makamı en çok ilgi gören mekânlar oldu. Şehrin misafirperverliğinden ve atmosferinden oldukça memnun kalan turistler, bayram 9 gün içerisinde Şanlıurfa'ya gelen 28 bin kişi yerli ve yabancı Göbeklitepe'yı ziyaret ederken 8 bin kişi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesini ziyaret etti.Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Şanlıurfa, bayramda turistlerin gözdesi oldu. Dünyaca ünlü Göbeklitepe, doğal akvaryum Balıklıgöl, Hz. Eyyüp'ün sabır makamı olarak bilinen Sabır Makamı, saklı cennet Halfeti Tarihi Harran kümbet evleri yöresel lezzetleri ve müzik kültürü ile Şanlıurfa'yı ziyaret edenler şehri adeta keşfetti.Türkiye'nin en yoğun turist akını yaşanan bayram tatillerinden biri olan Kurban Bayramı'nda Şanlıurfa da bu yoğunluktan nasibini aldı. 9 güne uzatılan tatilde binlerce yerli ve yabancı turist Şanlıurfa'yı gezen turistler tarihi ve kültürel güzelliklerden oldukça etkilenirken, yöresel lezzetleri de tatmaktan geri kalmadı. Şanlıurfa'ya gelen binlerce yerli ve yabancı turist Şanlıurfa'dan memnun döndü.