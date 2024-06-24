Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutluİSTANBUL °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutluKOCAELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 43°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 25°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CAz bulutluARTVİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 41°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık