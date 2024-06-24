Kore asıllı kadına sahte avukat şoku

Türkiye'de bulunan taşınmazının kamulaştırılmasıyla ilgili Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davasının hızlı sonuçlanması için avukata başvuran Koreli Kwang Cha İlter (79), dolandırıcı kurbanı oldu. Bir Türk ile evlenerek Türk vatandaşlığı alan Kwang Cha İlter, iddiaya göre bir tanıdığı vasıtasıyla 2 yıl önce kendisini avukat olarak tanıtan Selahattin K. (50) isimli kişiyle tanıştı.Selahattin K., Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davasının hızlanması için Kwang Chu İlter ile görüşmeler yapmaya başladı. İkilinin anlaşması sonucu Kwang Chu İlter, Kartal Noterliği aracılığıyla Selahattin K.'ya vekalet verdi.Vekaletin ardından 30 Haziran 2022 günü hesabından yaklaşık 30 bin liranın çekildiğini fark eden Kwang Chu İlter, şaşkına döndü. İddiaya göre Selahattin K., Koreli kadının vekaletini kullanarak dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedeli olan 30 bin lirayı bankadan çekerek kayıplara karıştı. Kendi eliyle verdiği vekaletler sonucu dolandırıldığını anlayan Kwang Chu İlter, savcılığın yolunu tuttu.Koreli kadının şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, Noterliğe ve Silivri 1. İcra Hukuk Mahkemesi'ne yazdığı yazılar sonucu verilen vekaletname ve azilnamelerin örneklerini inceledi. Ayrıca şüpheli Selahattin K.'nin de ifadesine başvurdu.Suçlamaları inkar eden şüpheli Selahattin K., mahkemedeki kamulaştırma davalarını birlikte çalıştığı avukata vermesi yönünde müştekiyle görüşmeler yaptığını, müştekinin Rizeli bir müteahhit ile evli olduğunu ve Türk vatandaşı da olduğunu, kamulaştırmadan gelen parayı kendisinin Vakıfbank Silivri Şubesinden çektiğini belirterek, 'Parayı kendisine ulaştırmak istedim ama zamanında ödeyemedim. Daha sonra PTT aracılığıyla kısım kısım ödemeler yaptım' dedi.Savcılık, şüphelinin dolandırma kastıyla hareket ettiğini vurgulayarak 'Dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.