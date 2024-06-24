Konya'da eski sevgili dehşeti: Ümmü Döğer'i apartman girişinde öldürüp intihar etti
Konya'da eski sevgili dehşeti yaşandı. Arafa Yıldırım isimli şahıs marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'da eski sevgili dehşeti yaşandı. 44 yaşındaki Arafa Yıldırım, marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi 42 yaşındaki Ümmü Döğer'i, apartman girişinde tabancayla vurup, aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitenin girişinde meydana geldi.
ESKİ SEVGİLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları'nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu.
Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler de Yıldırım'a 'Dur yapma' diye seslenerek engel olmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti.
İNTİHAR ETTİ
Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Konya Numune Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınan Arafa Yıldırım da hayatını kaybetti.
Yaşadığı eve 10 ay önce taşındığı kaydedilen Ümmü Döğer'in marketten aldığı ekmek ile gözlük ve çantasının apartman girişinde yere düştüğü görüldü
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitenin girişinde meydana geldi.
ESKİ SEVGİLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları'nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu.
Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler de Yıldırım'a 'Dur yapma' diye seslenerek engel olmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti.
İNTİHAR ETTİ
Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Konya Numune Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınan Arafa Yıldırım da hayatını kaybetti.
Yaşadığı eve 10 ay önce taşındığı kaydedilen Ümmü Döğer'in marketten aldığı ekmek ile gözlük ve çantasının apartman girişinde yere düştüğü görüldü
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.