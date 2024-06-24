Hac'da can kaybı artıyor! Sıcak hava nedeniyle tam...

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajel, hac ibadetinde sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1301 olduğunu açıkladı.Al-Jalajel, yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun kronik hastalığa sahip ve yaşlı kişiler olduğunu, hac ibadeti için uygun olmayan kişiler olduklarını belirtti.Suudi devlet medyasına açıklama yapan Sağlık Bakanı Al-Jalajel şunları ifade etti:'Sağlık sistemi bu yıl sıcak havadan etkilenen ve bazıları halen tedavi gören çok sayıda kişiyle ilgilenirken, ölenlerin sayısı 1301'e ulaştı, Allah hepsine rahmet eylesin, bunların yüzde 83'ü hac yapma yetkisi olmayan ve güneş ışınları altında uzun mesafeler yürüyen kişilerdi. Aralarında çok sayıda yaşlı ve kronik hastalıklardan muzdarip kişilerin de bulunduğu bu insanlar, Yüce Allah'tan merhumlar için rahmet, aileleri için de en içten taziye ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum'