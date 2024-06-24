Diyarbakır'da iki işletmeye saldıran 16 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz gün Diyarbakır'da İsrail aleyhine bir protesto gösterisi düzenlendi.Protestocu grup sloganlar atarak İsrail'e destek verdikleri iddiasıyla Starbucks ve Burger King şubelerine saldırdı.Saldırı sonucu çalışma başlatan ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı."Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekler"Gözaltı işleminin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."