Adana'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Acı haber Adana'dan geldi.Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki tır ile Osman Utan (35) idaresindeki kamyonet çarpıştı.Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.