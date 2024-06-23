İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak!
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
'İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.'
'İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.'