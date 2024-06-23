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İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak!

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Ekleme: 23.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 23.06.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak!Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.'