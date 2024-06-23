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Cami tuvaletinde şaşkına çeviren olay: Görüntüleri izleyince fark ettiler!

Amasya'da cami tuvaletine giren bir şahıs, sabunluğu çaldı. Yıkadığı sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaştı. Güvenlik kamerasını izleyenler, şaştı kaldı!

Ekleme: 23.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Cami tuvaletinde şaşkına çeviren olay: Görüntüleri izleyince fark ettiler!Şoke eden olay, Suluova Toki Camii'nde meydana geldi. Caminin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi.

Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı. Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı.

Cami tuvaletinde şaşkına çeviren olay: Görüntüleri izleyince fark ettiler!

Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

'DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM'
Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, 'Diyecek bir şey bulamıyorum.

Cami tuvaletinde şaşkına çeviren olay: Görüntüleri izleyince fark ettiler!

Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle' diye konuştu.