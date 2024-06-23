AFAD duyurdu! Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.29'da meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.AFAD 22 HAZİRAN SON DEPREMLERTarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id2024-06-22 21:29:30 38.16167 37.83444 10.96 MW 4.0 Doğanşehir (Malatya)2024-06-22 20:15:28 37.53917 44.36167 7.0 ML 1.9 Yüksekova (Hakkari)2024-06-22 20:11:15 37.46917 36.95722 7.7 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)2024-06-22 20:00:59 38.72389 30.88583 7.92 ML 1.2 Bolvadin (Afyonkarahisar)2024-06-22 19:55:39 38.29167 37.72889 7.18 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)2024-06-22 19:48:21 38.32917 38.23417 7.06 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)2024-06-22 19:21:54 37.21722 30.53083 7.0 ML 1.2 Döşemealtı (Antalya)2024-06-22 19:18:30 38.27722 37.82333 10.61 ML 3.0 Akçadağ (Malatya)2024-06-22 19:03:00 38.45667 39.17806 7.07 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)2024-06-22 18:51:25 38.305 37.75028 7.13 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)2024-06-22 18:46:06 38.4925 39.38361 6.26 ML 1.1 Hazar Gölü - [04.52 km] Merkez (Elazığ)